وزير البلديات يشكر أمانة منطقة عسير

وجه معالي وزير الشئون البلدية و القروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ خطاب شكر و تقدير لسعادة امين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي و فريق العمل بالأمانة ، و ذلك تقديراً للجهود التي بذلتها الامانة لمعالجة درء اخطار السيول بمدينة ابها وفق الخطة الشاملة التي وضعتها أمانة منطقة عسير ، بعد التقرير الذي تم رفعه الى معالي الوزير ، و التي بدأت منذ زيارة معاليه الى المواقع المتضررة بمدينة ابها .

حيث شملت الخطة إنشاء عدد من العبارات ، و تهذيب الاودية ، بجانب ازالة التعديات بجهود الأمانة و وفق الإمكانيات المتاحة ، فيما تعمل الأمانة حاليا و بشكل مستمر على معالجة المواقع الحرجة بمدينة ابها وفق خطة شاملة لذلك.