الولايات المتحدة: التهديد الإرهابي في البلاد يفوق مستوى 11 سبتمبر

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن خطر وقوع هجمات إرهابية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي ليس أقل من ذاك الذي شهدته البلاد أثناء هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقالت إلين ديوك، القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي، أثناء جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء: “إن مستوى التهديد الإرهابي يساوي اليوم المستوى المسجل في 11 سبتمبر، بل ويتجاوزه إلى حد ما”.

كما دعت المسؤولة جميع الدول إلى تقاسم معلومات مع الولايات المتحدة حول تهديدات محتملة، لجعل التدابير المتخذة لدرء هذه التهديدات أكثر فعالية.