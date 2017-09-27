 الولايات المتحدة: التهديد الإرهابي في البلاد يفوق مستوى 11 سبتمبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الولايات المتحدة: التهديد الإرهابي في البلاد يفوق مستوى 11 سبتمبر

الولايات المتحدة: التهديد الإرهابي في البلاد يفوق مستوى 11 سبتمبر
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن خطر وقوع هجمات إرهابية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي ليس أقل من ذاك الذي شهدته البلاد أثناء هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقالت إلين ديوك، القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي، أثناء جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء: “إن مستوى التهديد الإرهابي يساوي اليوم المستوى المسجل في 11 سبتمبر، بل ويتجاوزه إلى حد ما”.

كما دعت المسؤولة جميع الدول إلى تقاسم معلومات مع الولايات المتحدة حول تهديدات محتملة، لجعل التدابير المتخذة لدرء هذه التهديدات أكثر فعالية.

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