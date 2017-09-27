 الشيخ المطلق: قيادة المرأة للسيارة من الأمور المباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الشيخ المطلق: قيادة المرأة للسيارة من الأمور المباحة

الشيخ المطلق: قيادة المرأة للسيارة من الأمور المباحة
المناطق - واس

أوضح معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أن الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، والسماح بقيادة المرأة للسيارة هو من الأمور المباحة.
وقال: كانت المرأة تركب البعير، وتسافر، ونحن الآن نرى في الأرياف والبادية النساء يقدن السيارة، ولا أحد يقول أن قيادة المرأة للسيارة في الصحراء وفي الأرياف لا تجوز.
وأضاف معالي الشيخ المطلق أن الأمر السامي الكريم قرر علاج هذا الأمر، وكون لجنة عالية المستوى لدراسة الموضوع، وإيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها، ووضع الضوابط الشرعية المنظمة له، مبيناً أننا في هذا البلد نعيش بحمد الله في دولة ارتضت الإسلام ديناً، والشريعة تحكيماً، ولدينا علماء أفاضل ثقات.
وقال: لا نزال نرى نساء صالحات من هذا البلد يقدن السيارات خارج البلد ملتزمين بالحشمة ومراعين للآداب العامة، وهن محل الثقة والاحترام.
وسأل الشيخ المطلق الله أن يكون هذا الأمر مباركاً، وأن يكون معيناً للأسر على قضاء شؤونها، وأن يخفف من أعبائها المالية.

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