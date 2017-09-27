 منظمة التعاون الإسلامي تشيد بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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منظمة التعاون الإسلامي تشيد بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة الشيخ المطلق: قيادة المرأة للسيارة من الأمور المباحة ٢٠٣٠ من النظرية إلى التطبيق البرلمان العراقي يوصي بمحاكمة بارزاني والمسؤولين عن الاستفتاء أوروبا تفتح أبوابها لـ 50 ألف لاجئ شرعي من أفريقيا والشرق الأوسط الولايات المتحدة: التهديد الإرهابي في البلاد يفوق مستوى 11 سبتمبر وزير العدل: خادم الحرمين حريص على تحقيق مصلحة المواطنين وفق مبادئ الشريعة وزير البلديات يشكر أمانة منطقة عسير نائب أمير عسير يترأس الاجتماع الأولي لهيئة الترفيه حلقة نقاش عن الأزمة الإنسانية والسياسية في اليمن الشيخ المغامسي: الاصل في قيادة المرأة للمركبة هو الإباحة الدكتور الوكيل : الأمر السامي يؤكد ثقة خادم الحرمين الشريفين بالمرأة السعودية

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة
المناطق - واس

أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، ما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، والسماح للمرأة بقيادة المركبة.
وأكد معالي المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذه الخطوة المباركة تأتي في إطار خطوات الإصلاح لمواصلة النهوض والتنمية لصالح المملكة ومواطنيها، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، مشيراً الى إنها تنسجم مع بنود البرنامج العشري للمنظمة وخطة عمل النهوض بالمرأة، وضمان حماية حقوقها وتشجيع مشاركتها في جميع المجالات.

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