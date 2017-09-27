منظمة التعاون الإسلامي تشيد بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة

أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، ما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، والسماح للمرأة بقيادة المركبة.

وأكد معالي المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذه الخطوة المباركة تأتي في إطار خطوات الإصلاح لمواصلة النهوض والتنمية لصالح المملكة ومواطنيها، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، مشيراً الى إنها تنسجم مع بنود البرنامج العشري للمنظمة وخطة عمل النهوض بالمرأة، وضمان حماية حقوقها وتشجيع مشاركتها في جميع المجالات.