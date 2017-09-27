 الحرس الملكي يعلن عن وظائف لخريجي الثانوية العامة والدبلوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الحرس الملكي يعلن عن وظائف لخريجي الثانوية العامة والدبلوم

الحرس الملكي يعلن عن وظائف لخريجي الثانوية العامة والدبلوم
المناطق - الرياض

أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن توفر وظائف برتبة جندي لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، الحاصلين على رخصة قيادة عمومي (نقل خفيف /نقل ثقيل )، كذلك وظائف على رتبة جندي أول في بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم والكليات الفنية.
ودعت الرئاسة الراغبين بالتسجيل مراجعة شروط الالتحاق عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل من خلال الموقع apps.rgr.gov.sa علماً أنه سيفتح الموقع لاستقبال الطلبات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 المحرم 1439هـ ويستمر لمدة أسبوع.

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