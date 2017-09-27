 طائرات حربية إسرائيلية تعترض طائرة مدنية أردنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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طائرات حربية إسرائيلية تعترض طائرة مدنية أردنية

طائرات حربية إسرائيلية تعترض طائرة مدنية أردنية
المناطق - وكالات

اعترضت ثلاثة مقاتلات حربية تابعة لقوات الاحتلال  الإسرائيلي  طائرة مدنية  أردنية، وفقا لمصادر.

ومن جانبها زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنها طالبت الطائرة المدنية الأردنية الابتعاد عن الحدود بعد الاقتراب منها.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن الطائرة التابعة لشركة “رويال جوردينيان” كانت في طريقها من مصر إلى الأردن، عندما دخلت الاجواء الإسرائيلية، وفي اعقاب تشخيص الطائرة من قبل الطائرات التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي، عادت الطائرة إلى مسارها وأكملت طريقها للأردن.وأضأفت المصادر أنه تبين من الفحص أن الطائرة كانت تعاني من خلل في الاتصال.

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