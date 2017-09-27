طائرات حربية إسرائيلية تعترض طائرة مدنية أردنية

اعترضت ثلاثة مقاتلات حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي طائرة مدنية أردنية، وفقا لمصادر.

ومن جانبها زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنها طالبت الطائرة المدنية الأردنية الابتعاد عن الحدود بعد الاقتراب منها.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن الطائرة التابعة لشركة “رويال جوردينيان” كانت في طريقها من مصر إلى الأردن، عندما دخلت الاجواء الإسرائيلية، وفي اعقاب تشخيص الطائرة من قبل الطائرات التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي، عادت الطائرة إلى مسارها وأكملت طريقها للأردن.وأضأفت المصادر أنه تبين من الفحص أن الطائرة كانت تعاني من خلل في الاتصال.