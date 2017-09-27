الخطوط السعودية تحصل على تصنيف 4 نجوم ضمن تقييم لأداء 470 شركة طيران

حصلت الخطوط السعودية على تصنيف متقدم “4 نجوم” من بين “470” شركة طيران حول العالم، من شركة أبيكس المعنية بتقييمات شركات الطيران خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم أمس الأول ضمن فعاليات معرض أبيكس إكسبو2017م المقام بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتسلم مدير الخطوط السعودية في أمريكا والمكسيك وأمريكا الجنوبية مساعد المساعد، الشهادة من الرئيس التنفيذي لشركة أبيكس جو ليدر في حفل توزيع الجوائز بمعرض إكسبو 2017.

وهنأ الرئيس التنفيذي لشركة أبيكس الخطوط السعودية بتحقيقها هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن شركات الطيران المصنفة بمستوى “4 نجوم مجموعة محدودة لا تجاوز نسبتها 15٪ من بين عدد شركات الطيران في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن الشركة أستقت التقييمات من خلال إستطلاع آراء المسافرين حول جميع المسارات.