رعاية الفتيات بالرياض تؤهل “15” مستفيدة من فتياتها

اطلقت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني “البرنامج التأهيلي السابع” لـ 15 مستفيدة من فتياتها المشمولات بالرعاية داخل المؤسسة بهدف تدريبهن وتأهيلهن لسوق العمل في عدة تخصصات مثل : صناعة الأفلام “الكورال” وطرق استخدامات الفلاش في التصوير والرسم على الزجاج والتصوير التشكيلي.

بالإضافة الى ذلك الحاقهن ببعض دورات تطوير الذات والبرامج النفسية والادارية الهامة تحت اشراف كادر متخصص ومؤهل فنياً للعمل مع هذه الفئة لدعمهن نفسياً واتاحة الفرصة لهن للاستفادة من هذا البرنامج مستقبلاً كمشرفات ومستشارات ومدربات في مختلف المجالات المهنية الحديثة.

كما يتضمن البرنامج الكثير من التطبيقات النظرية والعملية المنظمة لرفع انتاجية المتدربات والتسويق لمخرجات هذه الورش في العديد من المناسبات والمشاركات الخارجية للمؤسسة .

يأتي هذا البرنامج الذي يسير في خطٍ موازٍ للعام الدراسي الجديد كإحدى ثمار الشراكات المجتمعية التي تعقدها مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض مع الجهات الحكومية والخاصة بهدف تمكين نزيلاتها من ايجاد مصدر دخل ثابت عند خروجهن للمجتمع ومساعدتهن على تحقيق الاستقلالية وتقدير الذات .