 أهالي مركز الحقو يحتفلون بذكرى اليوم الوطني باوبريت “وطن العز” والالعاب النارية .. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أهالي مركز الحقو يحتفلون بذكرى اليوم الوطني باوبريت “وطن العز” والالعاب النارية ..

أهالي مركز الحقو يحتفلون بذكرى اليوم الوطني باوبريت “وطن العز” والالعاب النارية ..
المناطق - جازان
احتفل اهالي مركز الحقو مساء امس بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية وذلك برعاية رئيس مركز الحقو الاستاذ فيصل بن ناصر بن لبده.

وبدأ الحفل كلمه بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة القاها رئيس المركز معبرا فيها عن فخر الجميع بهذه الذكرى العظيمة وماتحملة من معاني غاليه للشعب والقيادة والوطن ، عقب ذلك ألقيت قصيده شعرية بهذه المناسبه ،  ثم قدم اوبريت “وطن العز” اداء مجموعة من المشاركين ثم  بدات الفنون الشعبيه
واختتم الحفل باالعاب النارية.
حضر الاحتفال كل من  سعادة امين منطقة جازان ومحافظ ابو عريش و مدير جوازات جازان وقائد القوات الخاصه لامن الطرق ومدير مطار الملك عبدالله ومشائخ وعدد كبير من مشايخ واعيان مركز الحقو.

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