 الإمارات تضاعف أسعار التبغ ومشروبات الطاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الإمارات تضاعف أسعار التبغ ومشروبات الطاقة

الإمارات تضاعف أسعار التبغ ومشروبات الطاقة
المناطق - الرياض
أعلنت الإمارات، الأربعاء، أن أسعار التبغ ومشروبات الطاقة ستتضاعف في الدولة بدءا من يوم الأحد الأول من أكتوبر، بعد فرض “الضريبة الانتقائية” عليها.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب التي أنشئت حديثا، الاربعاء إنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 100 بالمئة ابتداء من 1 أكتوبر على المنتجين، وأضاف أن أسعار المشروبات الغازية سترتفع بنسبة 50 بالمئة.

ويأتي القرار إثر اتفاقات توصلت إليها دول مجلس التعاون الخليجي لرفع أسعار هذه المنتجات، ومن ثم فرض ضريبة القيمة المضافة المنتظرة مطلع العام المقبل.

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