الإمارات تضاعف أسعار التبغ ومشروبات الطاقة

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب التي أنشئت حديثا، الاربعاء إنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 100 بالمئة ابتداء من 1 أكتوبر على المنتجين، وأضاف أن أسعار المشروبات الغازية سترتفع بنسبة 50 بالمئة.

ويأتي القرار إثر اتفاقات توصلت إليها دول مجلس التعاون الخليجي لرفع أسعار هذه المنتجات، ومن ثم فرض ضريبة القيمة المضافة المنتظرة مطلع العام المقبل.