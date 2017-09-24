 قيادة المرأة ترفع أسهم شركات تأجير السيارات في الممكلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قيادة المرأة ترفع أسهم شركات تأجير السيارات في الممكلة سر “الأسهم الخرسانية العملاقة” المنتشرة بالولايات المتحدة وزارة المالية تقدم عرضا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي 1438 – 1439 هـ ولي العهد يوجه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني لهذا العام خلال الفترة من 1 يناير وحتى 1 فبراير 2018 م الإمارات تضاعف أسعار التبغ ومشروبات الطاقة ترامب يفتح النار بوجه “فيسبوك” قبل تسلميها 3 آلاف إعلان سياسي إلى محققين بالكونغرس أهالي مركز الحقو يحتفلون بذكرى اليوم الوطني باوبريت “وطن العز” والالعاب النارية .. رعاية الفتيات بالرياض تؤهل “15” مستفيدة من فتياتها عضوة الشورى “د. زينب أبوطالب”: الأمر السامي الكريم جاء ليكمل مسيرة التمكين للمرأة السعودية لجنة الانضباط توقف وتغرم هتان باهبري لاعب نادي الشباب رئيس وزراء لبنان يشيد بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة الجبير يلتقي نظيره الصومالي

قيادة المرأة ترفع أسهم شركات تأجير السيارات في الممكلة

قيادة المرأة ترفع أسهم شركات تأجير السيارات في الممكلة
المناطق - الرياض

ارتفعت أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين عليها في سوق الأسهم السعودية، الأربعاء، بعد يوم من صدور أمر ملكي يتيح للمرأة قيادة السيارات.

وزادت أسهم معظم الشركات التي تقدم خدمات التأمين على السيارات اليوم، بما في ذلك الراجحي للتأمين التعاوني التي ارتفع سهمها 6.8 في المئة في أكبر حجم للتداولات منذ مايو.

وقفزت أسهم المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية” لتأجير السيارات 4 في المئة وارتفعت أسهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات المتخصصة في خدمة السيارات 1.6 في المئة. ومعظم الشركات الكبيرة لتجارة السيارات مملوكة للقطاع الخاص.

وأصدر الملك سلمان الثلاثاء أمرا ملكي يمنح النساء حق قيادة السيارات، على أن يبدأ تنفيذه بحلول الرابع والعشرين من يونيو 2018،.

ويوجد في المملكة حوالى عشرة ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب، تزيد أعمارهن عن 20 عاما.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>