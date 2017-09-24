قيادة المرأة ترفع أسهم شركات تأجير السيارات في الممكلة

ارتفعت أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين عليها في سوق الأسهم السعودية، الأربعاء، بعد يوم من صدور أمر ملكي يتيح للمرأة قيادة السيارات.

وزادت أسهم معظم الشركات التي تقدم خدمات التأمين على السيارات اليوم، بما في ذلك الراجحي للتأمين التعاوني التي ارتفع سهمها 6.8 في المئة في أكبر حجم للتداولات منذ مايو.

وقفزت أسهم المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية” لتأجير السيارات 4 في المئة وارتفعت أسهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات المتخصصة في خدمة السيارات 1.6 في المئة. ومعظم الشركات الكبيرة لتجارة السيارات مملوكة للقطاع الخاص.

وأصدر الملك سلمان الثلاثاء أمرا ملكي يمنح النساء حق قيادة السيارات، على أن يبدأ تنفيذه بحلول الرابع والعشرين من يونيو 2018،.

ويوجد في المملكة حوالى عشرة ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب، تزيد أعمارهن عن 20 عاما.