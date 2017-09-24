 محافظ التحلية : القرار السامي يضمن ويحفظ للمرأة حقوقها وسد حاجتها وفق ضوابط شرعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ التحلية : القرار السامي يضمن ويحفظ للمرأة حقوقها وسد حاجتها وفق ضوابط شرعية

محافظ التحلية : القرار السامي يضمن ويحفظ للمرأة حقوقها وسد حاجتها وفق ضوابط شرعية
المناطق - الدمام
أشاد معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي بصدور الأمر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة  على الذكور والإناث على حد سواء، واضاف معاليه ان القرار السامي يضمن ويحفظ للمرأة حقوقها وسد حاجتها وفق ضوابط شرعية تهدف إلى تعزيز أمن المجتمع وتحصينه، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الداخلي.
وقال معاليه  إن قرار الملك سلمان قرار تاريخي يَصْب في مصلحة الوطن، حيث وضع القرار الحكيم الضوابط الشرعية أولى أولوياته وأن الدولة – رعاها الله – هي حارسة القيم الشرعية وهي المحافظة عليها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته وتعزيزه بما يسهم في رفعة الوطن والمحافظة عليه.
وسأل الله – عز وجل – أن يحفظ قائد مسيرتنا وباني نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يمده بتوفيقه ويحفظ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لما فيه خير البلاد والعباد ، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

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