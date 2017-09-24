نشاط الطالبات ينفذ البرنامج التدريبي فن الارتجال

استعدادا للمشاركة في المشروع الوزاري المهارات الأدبية نفذت الإدارة العامة لتعليم تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات اليوم الأربعاء الموافق 1439/1/7 البرنامج التدريبي (فن الارتجال) الذي يهدف إلى تدريب الطالبات على مهارات وفنون الارتجال

واستهدف البرنامج الذي نفذته مشرفة التدريب أ. فاتن البلوي طالبات المرحلة المتوسطة ، حيث ناقشت المتدربات بمحاور البرنامج والتي كان من أهمها : مفهوم الارتجال ، فنيات الارتجال ، عناصر الاتصال والتأثير ، مظاهر الخوف وطرق التغلب عليها ، تطبيقات عملية .

وقد عقد البرنامج بحضور رئيسة النشاط الثقافي بالإدارة أ. مريم الفدا والتي قدمت بدورها الشكر للابتدائية 71 ممثلة بقائدتها أ. نورة القحطاني وجميع منسوباتها على استضافة هذا البرنامج الذي سيستمر لمدة يومي الأربعاء والخميس .