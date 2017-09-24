 سجون الطائف تكرم حفظة كتاب الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
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سجون الطائف تكرم حفظة كتاب الله

سجون الطائف تكرم حفظة كتاب الله
المناطق - عادل الزهراني
نظمت إدارة السجون بالطائف  أمس الثلاثاء ٦ /١ /١٤٣٩ حفل تخريج وتكريم دفعة من حفظة كتاب الله من نزلاء السجن العام بالطائف. وذلك برعاية سعادة مدير السجون بالطائف العميد/ماجد النفاعي وحضور سعادة رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف الدكتور/أحمد موسى السهلي ورئيس محاكم التنفيذ بالطائف الشيخ /محمد بن صالح العضيبي .
وأوضح العميد النفاعي بأن عدد النزلاء المحتفى بهم بلغ ٦٠ نزيلا من حفاظ كتاب الله الكريم ، وتأتي هذه البرامج تفعيلا لمذكرة التعاون المبرمة بين جمعية فرقان لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف وإدارة سجون الطائف ليتم على إثرها انشاء مركز داخل السجن لتحفيظ القرآن بمسمى (مركز الإشراف بالسجن العام)
وأعرب سعادته عن شكره وتقديره للدور البناء الذي يقوم به الشركاء الاستراتيجيون لسجون الطائف ونزلاءها خاصة جمعية فرقان لتحفيظ القرآن بالطائف بما يعود بالنفع على النزلاء، مساهمة في اصلاحهم وإعادة تأهيلهم ليعودوا لمجتمعاتهم فاعلين ومنتجين. سائلا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم..

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