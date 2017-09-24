الدكتور الغامدي يفتتح المعرض التاريخي لصحة تبوك

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي مساء اليوم الأربعاء ” المعرض التاريخي لصحة تبوك ” وذلك بمجمع الحكير مول , ضمن البرامج والفعاليات التي اطلقتها صحة تبوك بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة .

وتجول الدكتور الغامدي في المعرض حيث استمع الى شرح من الباحث التاريخي عبدالله العمراني عن أبرز مانشر في الصحافة السعودية قديماً حول واقع الخدمات الصحية آنذاك ، في حين قدم مدير العلاقات العامة والاعلام عطاالله بن محمد العمراني شرحا عن ابرز المحطات التي مرت بها الخدمات الصحية بالمنطقة بدء من المحاجر الصحية ثم المستوصفات التي تحولت لاحقا الى مستشفيات ، وما تحقق في العهد الزاهر للقيادة الرشيدة من انشاء مستشفيات تخصصية ومراكز طبية حديثة ، كما استمع الى شرح من مدير ادارة الطوارئ والأزمات زياد أمان عن الأجهزة القديمة التي كانت تستخدمها الفرق الاسعافية وما وصلت اليك من أجهزة حديثة ومتطورة في مجال الخدمات الاسعافية ، وقد ضم المعرض صوراً نادرة لبعض المستشفيات وصور لامراء تبوك ودورهم في تطور الخدمات الصحية .

وأعرب الدكتور الغامدي عن إعجابه بما شاهده في المعرض مؤكداً أن مثل هذه المعارض فرصة جيدة للجيل الحديث ليطلع على ماكانت عليه الخدمات الصحية قديماً وكيف أنها شهدت نقلة نوعية وكمية في شتى الجوانب حتى شملت المدن والمحافظات والقرى بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادتنا الرشيدة التي أولت صحة المواطن اهتماماً كبيراً .