أمين الباحة: أمانة المنطقة أطلقت برنامجها التدريبي لبناء صف ثاني من القيادات البلدية يكون جاهزاً لتولي المناصب القيادية

أكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط بأن امانة المنطقة وضمن خطتها التطويرية لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية أطلقت برنامجها التدريبي الذي سيستمر طوال العام والذي يهدف إلى إكساب قيادات وموظفي الأمانة والبلديات التابعة لها المعارف والمهارات القيادية والإدارية والفنية اللازمة بما يتواكب مع أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي ٢٠٢٠ سعياً لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، وكذلك تشجيع المواهب والإبتكارات الخلاقة واكتشاف واستقطاب القيادات الإدارية والعمل على تأهيلها وفق مسار وظيفي مدروس في سبيل بناء صف ثاني من القيادات البلدية يكون جاهزاً لتولي المناصب القيادية في المستقبل القريب بإذن الله.

مضيفا بأن الأمانة ستسعى لإستقطاب نخبة من المدربين المحترفين والمحاضرين السعوديين والدوليين لتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مهمة تتطلبها طبيعة مرحلة التحول الوطني والتحديات الراهنة في ضوء المتغيرات والتطورات العالمية في النظم الإدارية وأساليب العمل مع الحرص على تطبيق أفضل الممارسات في خدمة الشأن العام، مشيراً إلى ان هذه البرامج ستعقد بشكل دوري في مبنى الأمانة بمدينة الباحة إختصاراً للوقت والجهد نظراً للعناء والمسافة الطويلة التي يتكبدها الموظف عند حضوره لبرامج تدريبية لدى الجهات التدريبية المعتمدة في المدن الكبرى.

جاء ذلك خلال افتتاحه برنامجين تدريبية بمسرح الأمانة بالمبنى الرئيسي الأول بعنوان إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني وهو موجه للموظفين الذين تم اختيارهم وفق معايير محددة ليصبحوا قيادات في المستقبل، والبرنامج الثاني بعنوان القيادة الذكية وهو موجه للقيادات الحالية من وكلاء الأمانة والمدراء العامين ورؤساء البلديات في المنطقة بحضور المشاركين والمحاضر الدكتور ياسين الأمير الخبير الإداري وعضو أكاديمية ستانفورد العالمية،

وأنطلقت الدورتين بحضور زهاء خمسين مشاركاً من الأمانة وبلديات المنطقة وسوف تستمر جلسات البرنامجين لمدة خمسة أيام، حيث يتضمن كل برنامج تدريبي ٢٥ ساعة تدريبية معتمدة يتخللها خلفية نظرية ودراسات حالة وتطبيقات عملية مشتركة من خلال العمل الجماعي والتدريب التفاعلي المشترك.