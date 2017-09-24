 بالأسماء.. التعليم تصدر قراراً بتعيين 4344 معلمة على المستوى الرابع | صحيفة المناطق الإلكترونية
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بالأسماء.. التعليم تصدر قراراً بتعيين 4344 معلمة على المستوى الرابع

بالأسماء.. التعليم تصدر قراراً بتعيين 4344 معلمة على المستوى الرابع
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة التعليم قراراً يقضي بتعيين 4344 معلمة على الدرجة الأولى من المستوى الرابع، وذلك من الخريجات الجامعيات المرشحات على الوظائف التعليمية المعلن عنها بتاريخ 1438/12/2ھ ممن اجتزن المقابلات الشخصية بإدارات التعليم وانطبقت عليهن ضوابط التعيين.
وجاء في القرار قيام إدارة شؤون المعلمين بادارات التعليم بعقد دورة تدريبية للمرشحات الجديدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل إدارة التعليم حول واجبات وحقوق المعلم والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.
ونشرت الوزارة الأسماء عبر الرابط التالي:

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/4344-moe.aspx

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