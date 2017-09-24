وكيل محافظة البرك يرعى حفل اليوم الوطني 87

رعى وكيل محافظة البرك وليد بن مغدي اليوم , الحفل الذي أقامته المحافظة بالشراكة مع مكتب التعليم بالبرك ، وبلدية البرك على مسرح ثانوية الثغر بالبرك بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين, بحضور مدير مكتب التعليم بالبرك الاستاذ عبدالرحمن بن محمد أبو زلفة ، ورئيس بلدية البرك الأستاذ حسين بن علي رجب ، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة والقيادات التربوية.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني ثم تلاوة ايآت من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير مكتب التعليم كلمة قال فيها : تحل الذكرى الكريمة لليوم الوطني لمملكتنا بما تمثله من مشاعر الحب ومظاهر الاحتفال ليعبر بها الإنسان عن تقديره لملاحم ، بطولة التأسيس وجهود العطاء ومواصلة البناء الذي بدأه مؤسس كيان هذه الأمة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه .بعد ذلك ألقيت عدد من القصائد الشعرية التي تغنت بحب الوطن والانتماء له والدعوة للمحافظة على منجزاته ومكتسباته , ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا عن بعض الإنجازات التي قامت بها المملكة في كافة المجالات ،ثم اختتم الحفل بعرض لون من الألوان الشعبية المشهورة في المحافظة .