 وكيل محافظة البرك يرعى حفل اليوم الوطني 87 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف: الملك سلمان يتلمس احتياجات أبناؤه وبناته في المملكة وفق الضوابط الشرعية سجناء دبي.. آيباد لكل نزيل !! مسؤولون أمريكيون لنتنياهو: تستطيع أن تكون خنزيرا ولكن لا تكن جشعا وكيل محافظة البرك يرعى حفل اليوم الوطني 87 بالأسماء.. التعليم تصدر قراراً بتعيين 4344 معلمة على المستوى الرابع أمين الباحة: أمانة المنطقة أطلقت برنامجها التدريبي لبناء صف ثاني من القيادات البلدية يكون جاهزاً لتولي المناصب القيادية الدكتور الغامدي يفتتح المعرض التاريخي لصحة تبوك سجون الطائف تكرم حفظة كتاب الله نشاط الطالبات ينفذ البرنامج التدريبي فن الارتجال محافظ التحلية : القرار السامي يضمن ويحفظ للمرأة حقوقها وسد حاجتها وفق ضوابط شرعية ولي العهد يلتقي رئيس الصومال ويبحثان التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة منظمة المرأة العربية ترحب بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة

وكيل محافظة البرك يرعى حفل اليوم الوطني 87

وكيل محافظة البرك يرعى حفل اليوم الوطني 87
المناطق - محمد الغبيشي
رعى وكيل محافظة البرك وليد بن مغدي  اليوم , الحفل الذي أقامته المحافظة بالشراكة مع مكتب التعليم بالبرك ، وبلدية البرك على مسرح ثانوية الثغر بالبرك  بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين, بحضور مدير مكتب التعليم بالبرك الاستاذ  عبدالرحمن بن محمد أبو زلفة ، ورئيس بلدية البرك الأستاذ حسين بن علي رجب ،  ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة والقيادات التربوية.
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني ثم تلاوة ايآت من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير مكتب التعليم  كلمة قال فيها : تحل الذكرى الكريمة لليوم الوطني لمملكتنا بما تمثله من مشاعر الحب ومظاهر الاحتفال ليعبر بها الإنسان عن تقديره لملاحم ، بطولة التأسيس وجهود العطاء ومواصلة البناء الذي بدأه مؤسس كيان هذه الأمة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه .
بعد ذلك ألقيت عدد من القصائد الشعرية التي تغنت بحب الوطن والانتماء له والدعوة للمحافظة على منجزاته ومكتسباته , ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا عن بعض الإنجازات التي قامت بها المملكة في كافة المجالات ،
ثم اختتم الحفل بعرض لون من الألوان الشعبية المشهورة في المحافظة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>