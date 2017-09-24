وكيل محافظة البرك يرعى حفل اليوم الوطني 87

رعى وكيل محافظة البرك وليد بن مغدي اليوم , الحفل الذي أقامته المحافظة بالشراكة مع مكتب التعليم بالبرك ، وبلدية البرك على مسرح ثانوية الثغر بالبرك بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين, بحضور مدير مكتب التعليم بالبرك الاستاذ عبدالرحمن بن محمد أبو زلفة ، ورئيس بلدية البرك الأستاذ حسين بن علي رجب ، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة والقيادات التربوية.
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني ثم تلاوة ايآت من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير مكتب التعليم كلمة قال فيها : تحل الذكرى الكريمة لليوم الوطني لمملكتنا بما تمثله من مشاعر الحب ومظاهر الاحتفال ليعبر بها الإنسان عن تقديره لملاحم ، بطولة التأسيس وجهود العطاء ومواصلة البناء الذي بدأه مؤسس كيان هذه الأمة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه .
بعد ذلك ألقيت عدد من القصائد الشعرية التي تغنت بحب الوطن والانتماء له والدعوة للمحافظة على منجزاته ومكتسباته , ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا عن بعض الإنجازات التي قامت بها المملكة في كافة المجالات ،
ثم اختتم الحفل بعرض لون من الألوان الشعبية المشهورة في المحافظة .
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني ثم تلاوة ايآت من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير مكتب التعليم كلمة قال فيها : تحل الذكرى الكريمة لليوم الوطني لمملكتنا بما تمثله من مشاعر الحب ومظاهر الاحتفال ليعبر بها الإنسان عن تقديره لملاحم ، بطولة التأسيس وجهود العطاء ومواصلة البناء الذي بدأه مؤسس كيان هذه الأمة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه .
بعد ذلك ألقيت عدد من القصائد الشعرية التي تغنت بحب الوطن والانتماء له والدعوة للمحافظة على منجزاته ومكتسباته , ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا عن بعض الإنجازات التي قامت بها المملكة في كافة المجالات ،
ثم اختتم الحفل بعرض لون من الألوان الشعبية المشهورة في المحافظة .
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