 سجناء دبي.. آيباد لكل نزيل !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سجناء دبي.. آيباد لكل نزيل !!

سجناء دبي.. آيباد لكل نزيل !!
المناطق - وكالات

كشفت شرطة دبي عن تحويل مكتبة السجن بالكامل إلى إلكترونية العام المقبل، وتوزيع أجهزة “آي باد” على النزلاء الراغبين في القراءة ضمن مسابقة تحدي القراءة التي ستعقد لأول مرة في نطاق “عقابية دبي”، كمبادرة مطروحة لتخفيف الحكم بمقدار قراءة الكتب، بحسب صحيفة الاتحاد.

وقال النقيب محمد عبد الله العبيدلي مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، إن المكتبة مهمة جدا باعتبارها تجعل السجين على اتصال مباشر مع العالم الخارجي، لافتا إلى أن القسم الإلكتروني حاليا يحتوي على نحو 10 آلاف عنوان من أصل 9 آلاف كتاب بعدة لغات.

وأضاف، في مؤتمر عقد في مقر المؤسسات العقابية، أن هناك أربع برامج تهتم بها الإدارة وتشمل الرياضية والدينية والمهنية والتعلمية، موضحا أنه يحق لأي نزيل التسجيل بالدورات المطروحة بشرط أن لا تقل مدة محكوميته عن 6 أشهر.

وبشأن البرامج التعليمية، قال العبيدلي إنه تم استحداث قاعة الابتكار لتعليم النزلاء عن بعد بتعاون وثيق مع الجامعة الأميركية وجامعة حمدان علاوة على عقد دورات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وقال مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إن من المشروعات المستحدثة العام الجاري مشروع الزراعة العضوية وتجميع الدراجات النارية والرملية التي شارك بها 45 نزيلا تمكنوا من إنجاز 4 دراجات نارية و3 رملية.

ومن ضمن المشروعات أيضا، مشروع الزراعة المائية باستخدام التقنيات الحديثة ومشروع توليد الحركة المستدامة المدفوعة بالجاذبية.

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