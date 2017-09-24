القوات البحرية تعلن بدء التسجيل لحملة الدبلوات والثانوية العامة

أعلنت هيئة إدارة القوات البحرية الملكية السعودية (إدارة التجنيد وشؤون الطلبة) عن بدء القبول والتسجيل في برامج دورة الفرد الأساسي رقم (211) وعددها (15) برنامج.

وجاءت البرامج على النحو التالي:

1- برنامج تدريب الفنيين في القوات البحرية:

– لحملة الدبلومات في التخصصات التالية: فني تموين (إدارة مستودعات، إدارة مواد، محاسبة) وسيتم منحهم رتبة (وكيل رقيب فني بحري) بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (26) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً علي شهادة الدبلوم من إحدى الكليات المعتمدة وبمعدل لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج + اختبار كفايات.

– إجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (ALCPT).

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً.

2- دورة فني كاتب إداري:

– لحملة الدبلومات في تخصص (إدارة مكتبية) وسيتم منحهم رتبة (وكيل رقيب فني بحري) بعد التخرج.

– لحملة الثانوية التجارية تخصص (أعمال مكتبية) وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية .

– أن لايزيد عمر المتقدم عن (32) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم من (الكلية التقنية أو معهد الإدارة العامة أو إحدى المعاهد المعتمدة) أو (الثانوية التجارية) بتقدير لا يقل عن جيد وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

3- دورة التربية البدنية:

– لحملة (دبلوم تربية بدنية) وسيتم منحهم رتبة (وكيل رقيب فني بحري) بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية .

– أن لايزيد عمر المتقدم عن (27) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً على شهادة (دبلوم كلية التربية البدنية) بتقدير لا يقل عن جيد وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

4- دورة حروب إلكترونية:

– لحملة الثانوية العامة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية .

– أن لايزيد عمر المتقدم عن (27) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل ثانوية عامة (انتظام) وبتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

5- دورة فني إطفاء:

– لحملة شهادة الثانوية العامة (انتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية .

– أن لايزيد عمر المتقدم عن (27) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 168 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً الثانوية العامة (انتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

6- دورة الشرطة البحرية:

– لحملة الثانوية العامة أو الكفاءة المتوسطة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) لحملة الثانوية ورتبة (جندي بحري) للكفاءة بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة .

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة .

– أن لا يقل الطول عن 170 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو الكفاءة المتوسطة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

7- دورة المشاة:

– لحملة الثانوية العامة أو الكفاءة المتوسطة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) لحملة الثانوية ورتبة (جندي بحري) للكفاءة بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 165 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو الكفاءة المتوسطة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

8- دورة السائقين:

– لحملة الثانوية العامة أو الكفاءة المتوسطة بتقدير لا يقل عن (جيد) وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) لحملة للثانوية ورتبة (جندي بحري) للكفاءة بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (30) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 160 سم وان لا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو الكفاءة المتوسطة بتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

9- دورة مراسل موزع بريد:

– لحملة الثانوية العامة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

10- دورة فني غوص عميق:

– لحملة الثانوية العامة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وسيتم منحهم رتبة (عريف) بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 170 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي الخاص بالغوص.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

11- دورة مضيف:

– لحملة الثانوية العامة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

12- دورة طاهي:

– لحملة الثانوية العامة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة (إنتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

13- دورة فني تصوير:

– لحملة مؤهل دبلوم تخصص (فني تصوير) بتقدير لا يقل عن (جيد) وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً علي مؤهل دبلوم تخصص (فني تصوير) بتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

14- دورة المهنيين:

– لحملة الكفاءة المتوسطة + المعهد المهني في التخصصات التالية: (دهان، كهرباء سيارات، خياط، فني صيانة آلات مكتبية، نجار، حلاق، فني مطابع، تمديدات صحية) وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (32) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– حاصل علي مؤهل من أحد المعاهد المهنية أو أي معاهد معتمدة لمدة لا تقل عن (سنتين ونصف) بتقدير (جيد فأعلى) وبمؤهل لا يقل عن (الكفاءه المتوسطة) قبل المعهد.

– ستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

15- دورة وحدات خاصة:

– لحملة الثانوية العامة أو الكفاءة المتوسطة بتقدير لا يقل عن (جيد) وسيتم منحهم رتبة (جندي أول بحري) بعد التخرج.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.

– أن لا يقل الطول عن 170 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو الكفاءة المتوسطة بتقدير لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي الخاص بالغوص واختبار اللياقة وأن يجيد السباحة.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق رابط التجنيد بموقع القوات البحرية على الانترنت: https://levy.rsnf.gov.sa/newuser.aspx ، وللإستفسار أو المزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم: 0114776777 تحويلة (1822).

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