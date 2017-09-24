بثلاثية نظيفة.. باريس سان جرمان يفتك ببايرن ميونيخ

اكتسح باريس سان جرمان الفرنسي ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة، الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

ولم يجد أصحاب الملعب صعوبة تذكر في تحقيق الفوز الكبير، بفضل خط هجوم ناري مكون من البرازيلي نيمار والأوروغواياني إدينسون كافاني والفرنسي كيليان مبابي.

وصنع نيمار الخطورة مبكرة جدا عندما أرسل عرضية أرضية في الدقيقة الثانية لمواطنه داني ألفيس، ليسجل الظهير الأيمن في مرمى الحارس المتواضع سفين أولريتش.

وفي الدقيقة 31 سدد كافاني تسديدة قوية بعد تمهيد من مبابي، فشل أولريتش بديل المصاب مانويل نوير في التعامل معها، ليسجل الهدف الثاني للفريق الباريسي.

ووضع نيمار بصمته في الدقيقة 63، عندما أكمل عرضية مبابي وأودع الكرة بسهولة في شباك بطل ألمانيا الذي لم يشكل خطورة تذكر على مرمى منافسه.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، في حين تجمد رصيد الفريق البافاري عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن سلتيك الاسكتلندي الذي حقق فوزا مهما خارج ملعبه على أندرلخت البلجيكي بثلاثية نظيفة.