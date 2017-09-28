“نيران صديقة” تنصر برشلونة على سبورتنغ لشبونة

حقق برشلونة الإسباني انتصاره الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، حيث فاز بصعوبة بهدف دون رد على مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وجاء فوز الفريق الكتالوني بفضل هدف بنيران صديقة أحرزه سيباستيان كواتيس، ليساعد العملاق الإسباني على تصدر المجموعة الرابعة.

وبعد شوط أول مخيب للآمال هز برشلونة الشباك بمساعدة الحظ، عندما ارتبك كواتيس ليضع الكرة في شباكه تحت ضغط من لويس سواريز في الدقيقة 49.

وشارك ليونيل ميسي في المباراة رقم 593 مع برشلونة، ليتساوى مع كارليس بويول في المركز الثالث في قائمة الأكثر خوضا للمباريات مع الفريق على مر العصور.

لكن اللاعب الأرجنتيني أخفق في مضاعفة الغلة بعدما كان قد سجل هدفين أمام يوفنتوس في المباراة الافتتاحية.

ويتصدر برشلونة المجموعة الرابعة مع 6 نقاط، متفوقا بثلاث نقاط على سبورتنغ ويوفنتوس الإيطالي وصيف الموسم الماضي، الذي تغلب على أولمبياكوس 2-صفر.

ولم يحصد الفريق اليوناني أي نقطة حتى الآن بعد مباراتين.