 مانشستر يونايتد يعود من موسكو بفوز “رباعي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مانشستر يونايتد يعود من موسكو بفوز “رباعي”

مانشستر يونايتد يعود من موسكو بفوز “رباعي”
المناطق - وكالات

عاد مانشستر يونايتد الإنجليزي من موسكو بفوز كبير على مضيفه سسكا موسكو الروسي 4-1، الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو (4 و27) والفرنسي أنطوني مارسيال (19 من ركلة جزاء) والأرميني هنريك مخيتاريان (57) لمانشستر، وكونستانتين كوتشاييف (90) لسسكا موسكو.

ورفع مانشستر العائد إلى البطولة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بعد أن سبق له أن تغلب على بازل السويسري 3-صفر في الجولة الأولى.

وفي المجموعة عينها سحق بازل ضيفه بنفيكا البرتغالي 5-صفر، ورفع بطل سويسرا رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع سسكا موسكو، وبقي بنفيكا من دون نقاط بعد أن تلقى الخسارة الثانية.

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