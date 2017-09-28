 شاهد.. انفجارات مرعبة بمخزن أسلحة في أوكرانيا وإجلاء الآلاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. انفجارات مرعبة بمخزن أسلحة في أوكرانيا وإجلاء الآلاف

المناطق - وكالات

سجل شريط فيديو لقطات من انفجارات وقعت في مستودع ذخيرة للجيش وسط أوكرانيا، أدى إلى إصابة شخص وإخلاء عشرات القرى.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الانفجارات بدأت قرب مدينة كالينيفكا على بعد 270 كلم غرب العاصمة كييف. وتظهر اللقطات ألسنة اللهب وهي تتصاعد من المكان إلى جانب تطاير صواريخ في شتى الاتجاهات.

ورغم ضخامة الانفجارات إلا أنها لم تسفر سوى عن إصابة شخص واحد، حسبما ذكرت سلطات الطوارئ التي سارعت إلى إخلاء القرى القريبة تحسبا من سقوط صواريخ موجودة في المستودع.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غروسمان الذي سارع إلى المكان إن هناك “عوامل خارجية” وراء الانفجار دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

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