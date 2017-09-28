 رئيس هيئة أركان الجيش اليمني: النصر على ميليشيا الانقلاب بات قريبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس هيئة أركان الجيش اليمني: النصر على ميليشيا الانقلاب بات قريبا

رئيس هيئة أركان الجيش اليمني: النصر على ميليشيا الانقلاب بات قريبا
المناطق - وكالات

قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، اللواء الركن دكتور طاهر بن علي العقيلي، إن النصر على ميليشيا الانقلاب بات أقرب من اي وقت مضى.

وأشار في كلمته، خلال عرض عسكري في محافظة مأرب بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمبر 1962، أن الشعب اليمني سيرى عما قريب ثمار صبره وتضحياته انتصاراً عظيماً في مختلف الجبهات”.

وجدد “العقيلي”، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، التأكيد على سير الجيش الوطني ومعه الشرفاء من أبناء الشعب اليمني في تحقيق أهداف الثورة، على الرغم من الظروف بالغة التعقيد التي أعقبت الانقلاب الغاشم وتداعياته الكارثية على اليمن واليمنيين.

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