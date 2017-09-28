800 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن عدد اللاجئين من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش من انتهاكات الجيش في ميانمار، ارتفع إلى 800 ألف شخص.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الخميس لبحث أعمال العنف في ميانمار والأزمة التي تعاني منها أقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيتحدث خلال هذه الجلسة التي ستعقد بطلب من سبع دول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومصر وكازاخستان والسنغال والسويد.

وكانت الدول السبع طالبت الأمين العام بأن يعرض أمام مجلس الأمن تقريرا بشأن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش في ميانمار ضد المسلمين من أقلية الروهينغا في ولاية راخين غربي البلاد منذ شهر.