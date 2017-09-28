 800 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رسالة محرجة من بوتين لأمريكا: فعلنا ولم تفعل “دبي للعقارات” تختار مدينة الرياض لتحتضن أولى مشاركاتها في معرض سيتي سكيب خارج دولة الإمارات أمير عسير يرعى احتفال أهالي المنطقة بالذكرى الـ ٨٧ لليوم الوطني أكد أن السعوديون قادرون على تقبل خطوات التنمية.. قرار قيادة المرأة للسيارة جزء من رؤية المملكة 2030 الأحرف الأربعة التي لا يتمناها أي راكب طائرة على تذكرته.. تعرف عليها 800 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار رئيس هيئة أركان الجيش اليمني: النصر على ميليشيا الانقلاب بات قريبا “هيومن رايتس”: قطر تتنصل من التحقيق في وفاة عمال البناء.. و”فيفا” مطالب بالتدخل شاهد.. انفجارات مرعبة بمخزن أسلحة في أوكرانيا وإجلاء الآلاف مانشستر يونايتد يعود من موسكو بفوز “رباعي” شاهد.. طفل مصري بقدرات خارقة.. لن تصدق ما ستراه !! “نيران صديقة” تنصر برشلونة على سبورتنغ لشبونة

800 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار

800 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار
المناطق - وكالات

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن عدد اللاجئين من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش من انتهاكات الجيش في ميانمار، ارتفع إلى 800 ألف شخص.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الخميس لبحث أعمال العنف في ميانمار والأزمة التي تعاني منها أقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيتحدث خلال هذه الجلسة التي ستعقد بطلب من سبع دول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومصر وكازاخستان والسنغال والسويد.

وكانت الدول السبع طالبت الأمين العام بأن يعرض أمام مجلس الأمن تقريرا بشأن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش في ميانمار ضد المسلمين من أقلية الروهينغا في ولاية راخين غربي البلاد منذ شهر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>