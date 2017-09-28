الأحرف الأربعة التي لا يتمناها أي راكب طائرة على تذكرته.. تعرف عليها

تحتوي تذاكر السفر على مجموعة من الرموز والأحرف التي قد يجهلها كثيرون، لكن شركات الطيران تتعمد طباعتها على تذاكر بعض المسافرين لأسباب أمنية.

وأبرز هذه الأحرف هي SSSS التي تعني أن حامل التذكر سيكون عرضة للتفتيش الدقيق من أمن المطار، بناء على اختيارات عشوائية أو قوائم مسبقة.

وتشير الأحرف SSSS إلى أن حامل التذكرة ربما يخضع لتدقيق إضافي، وهذا يعني أن اسمه مدرج على قائمة مختارة من الركاب مصنفة على درجة عالية من الحساسية الأمنية.

وقد أضافت هذه الأحرف إدارة أمن النقل الجوي في الولايات المتحدة، وذلك للطائرات التي تستخدم المجال الأميركي في رحلاتها، وعلى ما يبدو أن استخدامها يقتصر على الاحتياطات الأمنية.

وتظهر هذه الأحرف على تذاكر المسافرين المشتبه بهم، وهؤلاء ليس بإمكانهم طباعة التذكرة Boarding Pass في منازلهم أو شركات السفر، وعليهم مراجعة القسم الخاص بذلك في المطار للحصول عليها.

ولا يجب أن ينتاب الذين تظهر على تذاكر سفرهم هذه الأحرف الأربعة كثير من الخوف، لأنه في أغلب الأحيان سيسمح لهم بالصعود إلى الطائرة، لكن بعد تفتيش أمتعتهم بشكل دقيق، ويكون ذلك في الغالب يدويا.

وتقول إدارة أمن النقل الجوي في الولايات المتحدة إنه يتم تحديد طبيعة الركاب على مقياس يتراوح بين منخفض وعالي المخاطر قبل وصولهم إلى المطار، من خلال مطابقة أسمائهم مع قوائم المسافرين الموثوقة وقوائم المراقبة.

وتظهر الأحرف الأربعة SSSS أيضا على تذاكر المسافرين في اتجاه واحد، أو أولئك الذين يدفعون ثمنها نقدا، أو الذين يعانون من أمراض معدية تشكل تهديدا للصحة العامة.