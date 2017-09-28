“دبي للعقارات” تختار مدينة الرياض لتحتضن أولى مشاركاتها في معرض سيتي سكيب خارج دولة الإمارات

بعد أن عززت تواجدها في المعارض العقارية الدولية كأحد أبرز المطورين العقاريين في منطقة الشرق الأوسط، يستقبل سوق العقار السعودي، ولأول مرة، دبي للعقارات، شركة تطوير المشاريع العقارية الرائدة والمعروفة بوجهاتها الشهيرة المنتشرة في أنحاء إمارة دبي، حيث تستقبل دبي للعقارات على جناحها في معرض ريستاتكس سيتي سكيب والمقام بمدينة الرياض في الفترة ما بين 27 الى 30 سبتمبر 2017، أفراد المجتمع السعودي من المهتمين بالقطاع العقاري.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، اختارت دبي للعقارات مدينة الرياض لتحتضن مشاركتها الأولى في معرض سيتي سكيب خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصف عبدالله بن لاحج، الرئيس التنفيذي، لمجموعة دبي للعقارات، هذه المشاركة ببداية عصر جديد من انفتاح الشركة على السوق السعودي، حيث شدد بن لاحج على خصوصية المستثمر السعودي وتميزه بالقدرة على التقييم واستشراف الفرص الأمر الذي جعل من مشاريع دبي للعقارات الخيار المفضل له لما تملكه من كافة مواصفات الجودة والقيمة المضافة.

وتسلط “دبي للعقارات” الضوء خلال مشاركتها على محفظتها العقارية المتنوعة التي عززت مكانتها كوجهات رائدة للزائر والمقيم مثل برج “ون جي بي ار” الذي يقع عند مدخل منطقة جميرا بيتش ريزيدنس والذي يعد معلماً من معالم مدينة دبي ويضم شققاً مؤلفة من 2 و3 و4 غرف نوم ومنازل بنتهاوس من 5 غرف نوم. ويقدم مفهوماً سكنياً جديداً للعيش المترف بمحاذاة البحر.

كما سيتمكن الزائر لجناح E20 في معرض سيتي سكيب الرياض، من التعرف على أبراج بلفيو في منطقة برج خليفة الراقية. ويعتبر المشروع وجهة مثالية لنمط الحياة العصرية. يتكون البرجان من شقق مؤلفة من 1 و2 و3 غرف نوم وشقق لوفت وبنتهاوس مستوحاة من فن العمارة المعاصر، ويعكس التصميم الداخلي للأبراج دقة وبراعة التنفيذ. تطل الواجهات الزجاجية المذهلة على وسط مدينة دبي والخليج التجاري النابضين بالحياة وتعكس جمال العيش في مدينة حيوية وحديثة كمدينة دبي.

ومن المشاريع الرائدة التي تستعرضها دبي للعقارات أمام الزائر السعودي في معرض سيتي سكيب، أرابيلا 3 الذي يعكس أسلوب الحياة النابض وسط مجتمع مفعم بالحيوية. ويتسم المشروع بالهدوء والاسترخاء ويتمتع بمرافق مبتكرة إلى جانب سهولة الوصول إلى حديقة مدن سنترال الشهيرة.

وقال عبدالله بن لاحج: “نسعى من خلال مشاركتنا الأولى في المملكة العربية السعودية إلى تبادل الخبرات مع رواد القطاع العقاري السعودي ومشاركة تجربتنا المتميزة في تطبيق أرقى معايير الجودة والرفاهية بالإصافة إلى التعرف عن قرب على احتياجات السوق والمستثمر والزائر السعودي لكي نعزز من جهودنا في تلبية متطلباتهم وتحقيق طموحاتهم”.

لمعرفة المزيد حول تجارب أنماط المعيشة الرائعة التي توفرها وجهات شركة دبي للعقارات، يمكن للزوار ووسائل الإعلام زيارة جناح الشركة رقم E20 في معرض ريستاتكس سيتي سكيب والمقام بمدينة الرياض في الفترة ما بين 27 الى 30 سبتمبر 2017