 أمير عسير يرعى احتفال أهالي المنطقة بالذكرى الـ ٨٧ لليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“دبي للعقارات” تختار مدينة الرياض لتحتضن أولى مشاركاتها في معرض سيتي سكيب خارج دولة الإمارات أمير عسير يرعى احتفال أهالي المنطقة بالذكرى الـ ٨٧ لليوم الوطني أكد أن السعوديون قادرون على تقبل خطوات التنمية.. قرار قيادة المرأة للسيارة جزء من رؤية المملكة 2030 الأحرف الأربعة التي لا يتمناها أي راكب طائرة على تذكرته.. تعرف عليها 800 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار رئيس هيئة أركان الجيش اليمني: النصر على ميليشيا الانقلاب بات قريبا “هيومن رايتس”: قطر تتنصل من التحقيق في وفاة عمال البناء.. و”فيفا” مطالب بالتدخل شاهد.. انفجارات مرعبة بمخزن أسلحة في أوكرانيا وإجلاء الآلاف مانشستر يونايتد يعود من موسكو بفوز “رباعي” شاهد.. طفل مصري بقدرات خارقة.. لن تصدق ما ستراه !! “نيران صديقة” تنصر برشلونة على سبورتنغ لشبونة زوجان أكلا 30 شخصا على مدار 18 عاما .. فاعتقلتهم السلطات الروسية !!

أمير عسير يرعى احتفال أهالي المنطقة بالذكرى الـ ٨٧ لليوم الوطني

أمير عسير يرعى احتفال أهالي المنطقة بالذكرى الـ ٨٧ لليوم الوطني
المناطق - عسير

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، و صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير مساء اليوم ، حفل أهالي المنطقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة، وذلك في الساحة الشعبية بأبها.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت المسيرة الوطنية والتي شارك في تنظيمها عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية وأكثر من 600 طالب من تعليم المنطقة ، شكلوا لوحة فنية رسموا خلالها شعار الذكرى السابعة والثمانين ابتهاجاً بهذه الذكرى المجيدة ، ثم قدمت الفرق الشعبية العديد من الألوان والفلكلور الشعبي الذي تشتهر به منطقة عسير ومنها العرضة والخطوة والدمة والزامل.

أثر ذلك القيت عدد من القصائد الشعرية ، ثم كرم سمو أمير منطقة عسير عدد من ذوي شهداء الواجب من أبناء المنطقة.

بعد ذلك ، شاهد الحضور أوبريتاً فنياً يحكي تاريخ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ، وما تشهده المملكة من نهضة تنموية في شتى المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -، شارك في تقديمه عدد من الفرق الشعبية بالمنطقة ، ثم أديت العرضة السعودية.

وفي نهاية الحفل ، أضاءت سماء أبها بالألعاب النارية تعبيراً عن فرحة أهالي المنطقة بذكرى اليوم الوطني .

حضر الحفل معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله بن صالح القفاري ، ووكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمنطقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>