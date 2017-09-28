 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير والباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير والباحة رسالة محرجة من بوتين لأمريكا: فعلنا ولم تفعل “دبي للعقارات” تختار مدينة الرياض لتحتضن أولى مشاركاتها في معرض سيتي سكيب خارج دولة الإمارات أمير عسير يرعى احتفال أهالي المنطقة بالذكرى الـ ٨٧ لليوم الوطني أكد أن السعوديون قادرون على تقبل خطوات التنمية.. قرار قيادة المرأة للسيارة جزء من رؤية المملكة 2030 الأحرف الأربعة التي لا يتمناها أي راكب طائرة على تذكرته.. تعرف عليها 800 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار رئيس هيئة أركان الجيش اليمني: النصر على ميليشيا الانقلاب بات قريبا “هيومن رايتس”: قطر تتنصل من التحقيق في وفاة عمال البناء.. و”فيفا” مطالب بالتدخل شاهد.. انفجارات مرعبة بمخزن أسلحة في أوكرانيا وإجلاء الآلاف مانشستر يونايتد يعود من موسكو بفوز “رباعي” شاهد.. طفل مصري بقدرات خارقة.. لن تصدق ما ستراه !!

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير والباحة

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير والباحة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة خلال فترة مابعد الظهير على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على منطقة الجوف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 16- 38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>