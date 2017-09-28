 الهلال يطالب باستبعاد لاعبيه عن تشكيلة المنتخب السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الهلال يطالب باستبعاد لاعبيه عن تشكيلة المنتخب السعودي

الهلال يطالب باستبعاد لاعبيه عن تشكيلة المنتخب السعودي
المناطق_الرياض

قدم مجلس إدارة نادي الهلال طلباً رسمياً للاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء، من أجل إعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب السعودي خلال مباريات الأجندة الدولية.

وجاء طلب الهلال، رغبةً في تجهيز اللاعبين لمواجهة الفريق المرتقبة أمام مضيفه بيروزي الإيراني في البطولة الآسيوية.

ومن المقرر أن يتوقف الدوري السعودي لمدة 12 يوماً بسبب مباريات الأجندة الدولية، واستعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام بروسيا العام المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع بيروزي في 17 أكتوبر المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وكان الهلال وضع قدماً في نهائي دوري الأبطال، بعد تغلبه على برباعية على نظيره الإيراني في لقاء الذهاب.

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