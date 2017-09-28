 الكونغرس يستدعي جوجل وفيسبوك وتويتر للشهادة بقضية روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الكونغرس يستدعي جوجل وفيسبوك وتويتر للشهادة بقضية روسيا

الكونغرس يستدعي جوجل وفيسبوك وتويتر للشهادة بقضية روسيا
المناطق_وكالات

استدعى مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي الأربعاء مسؤولي الشركات التكنولوجية العملاقة جوجل وفيسبوك وتويتر للإدلاء بشهادتهم في إطار تحقيقاتهما في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وقالت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنها استدعت مسؤولي الشركات الثلاث للمثول أمامها في جلسة استماع علنية ستعقد في الأول من نوفمبر.

وتحقق اللجنة لمعرفة ما إذا كانت روسيا قد استخدمت أياً من شبكات التواصل الاجتماعي هذه للتأثير على الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب، بدورها قالت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تجري تحقيقا مماثلا أنها استدعت مسؤولي الشركات نفسها للإدلاء بشهادتهم أمامها.

وقال النائبان مايك كوناواي وآدم شيف عضوا لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن “الكونغرس والشعب الأميركي بحاجة للاستماع إلى هذه المعلومات الهامة مباشرة من هذه الشركات”.

وكان فيسبوك وافق الأسبوع الماضي، تحت الضغط، على أن يزوّد الكونغرس بفحوى رسائل ذات طابع سياسي موّلتها مصالح روسية عن طريق شرائها مساحات إعلانية في موقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصحافة الأميركية فإن هذه الرسائل سعت إلى خلق توترات سياسية في صفوف الأميركيين بشأن العديد من المواضيع بهدف النيل من المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون التي كانت في حينه متقدمة في استطلاعات الرأي على منافسها الجمهوري دونالد ترامب. وينفي الكرملين أي تدخل له في الانتخابات.

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