 تعيين 4344 معلمة على المستوى الرابع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعيين 4344 معلمة على المستوى الرابع

تعيين 4344 معلمة على المستوى الرابع
المناطق_الرياض

أصدرت وزارة التعليم قراراً يقضي بتعيين ( 4344) معلمة على الدرجة الأولى من المستوى الرابع، وذلك من الخريجات الجامعيات المرشحات على الوظائف التعليمية المعلن عنها بتاريخ 1438/12/2ھ ممن اجتزن المقابلات الشخصية بإدارات التعليم وانطبقت عليهن ضوابط التعيين.

وجاء في القرار قيام إدارة شؤون المعلمين بادارات التعليم بعقد دورة تدريبية للمرشحات الجدد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل إدارة التعليم حول واجبات وحقوق المعلم والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.

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