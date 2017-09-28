الصين تشدد على أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه

شدد السفير الصيني لدى اليمن، تيان شي اليوم على موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وأكد الدبلوماسي الصيني، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية اليمني منصور بجاش موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وحرص الصين الدائم على الوقوف إلى جانب اليمن ودعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ.

وثمّن بجاش وفقاً لوكالة (سبأ) الرسمية موقف الصين الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، وكذا الدعم الإغاثي والإنساني التي تقدمه الحكومة الصينية للشعب اليمني.