 ماليزيا تحظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ماليزيا تحظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية

ماليزيا تحظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية
المناطق_رويترز

قالت ماليزيا اليوم الخميس إن جميع مواطنيها ممنوعون من السفر إلى كوريا الشمالية حتى إشعار آخر نظرا لتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية جراء تطوير بيونجيانج لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

وماليزيا واحدة من عدد قليل من الدول التي لا تزال تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية. غير أن العلاقات بين البلدين تأزمت في وقت سابق من العام بعد اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في مطار كوالالمبور الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية إن حظر السفر ستجري مراجعته بمجرد أن يعود الوضع لطبيعته، ومن المقرر أن يواجه فريق كرة القدم الماليزي نظيره الكوري الشمالي في مباراة بكأس آسيا في بيونجيانج في الخامس من أكتوبر المقبل. وتأجلت المباراة مرتين لمخاوف أمنية.

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