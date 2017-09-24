الجامعة العربية تهنئ السعودية بقرار السماح للمرأة بالقيادة

أشادت جامعة الدول العربية أمس الأربعاء بقرار السعودية التاريخي، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ووصفته بالخطوة الإيجابية التي طال انتظارها.

ونشرت الجامعة العربية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: مبارك للسعودية هذه الخطوة الصحيحة والإيجابية التي طال انتظارها.

والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة.

إلا أنه قبيل منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، قالت وكالة الأنباء الرسمية في إعلان عاجل، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر “بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار في يونيو 2018.