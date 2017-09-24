 الجامعة العربية تهنئ السعودية بقرار السماح للمرأة بالقيادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الجامعة العربية تهنئ السعودية بقرار السماح للمرأة بالقيادة

الجامعة العربية تهنئ السعودية بقرار السماح للمرأة بالقيادة
المناطق_الرياض

أشادت جامعة الدول العربية أمس الأربعاء بقرار السعودية التاريخي، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ووصفته بالخطوة الإيجابية التي طال انتظارها.

ونشرت الجامعة العربية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: مبارك للسعودية هذه الخطوة الصحيحة والإيجابية التي طال انتظارها.

والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة.

إلا أنه قبيل منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، قالت وكالة الأنباء الرسمية في إعلان عاجل، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر “بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار في يونيو 2018.

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