 الدكتور مرداد يلتقي المبعوث الصيني للأزمة السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الدكتور مرداد يلتقي المبعوث الصيني للأزمة السورية

الدكتور مرداد يلتقي المبعوث الصيني للأزمة السورية
المناطق_الرياض

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد في مكتبه اليوم المبعوث الصيني للأزمة السورية السفير شيه شياو يان، يرافقه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شن والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة السورية وتطوراتها، وأهمية استئناف العملية التفاوضية على أساس القرارات الشرعية الدولية وأهمها قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف1، كما تطرقت المناقشات إلى سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة. حضر اللقاء مسؤول الملف السوري في الوزارة أحمد بن جزاء الشيخ وعدد من المسؤولين في الوزارة

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