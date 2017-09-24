الدكتور مرداد يلتقي المبعوث الصيني للأزمة السورية

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد في مكتبه اليوم المبعوث الصيني للأزمة السورية السفير شيه شياو يان، يرافقه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شن والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة السورية وتطوراتها، وأهمية استئناف العملية التفاوضية على أساس القرارات الشرعية الدولية وأهمها قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف1، كما تطرقت المناقشات إلى سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة. حضر اللقاء مسؤول الملف السوري في الوزارة أحمد بن جزاء الشيخ وعدد من المسؤولين في الوزارة