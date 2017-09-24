منظمة المرأة العربية ترحب بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة

هنأت منظمة المرأة العربية المملكة العربية السعودية بمناسبة الأمر السامي الكريم بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة .

ونوهت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية السفير ميرفت تلاوي في بيان لها اليوم، بما حظيت به المرأة السعودية في المملكة من اهتمام كبير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتبوأت مكاناً يليق بها وفق تعاليم الشريعة السمحة.

وأوضحت تلاوي أن هذا المسار التاريخي الداعم للمرأة ليس وليد اللحظة بل هو تتويج لخطوات كبيرة سابقة، أسهمت في تعزيز مكاننا في مختلف المجالات.