 الإطاحة بأشخاص حاولوا سرقة صراف آلي بالأفلاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الإطاحة بأشخاص حاولوا سرقة صراف آلي بالأفلاج

الإطاحة بأشخاص حاولوا سرقة صراف آلي بالأفلاج
المناطق_الرياض

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 6/12/1438هـ ورد لمخفر شرطة الهدار التابع لمحافظة الأفلاج بلاغاً عن قيام مجهولين بمحاولة اقتلاع جهاز صراف آلي من موقعه باستخدام منشار حديدي دون التمكن من الاستيلاء عليه, وبانتقال الجهة المختصة لمسرح الحادث تم رفع ما وجد من آثار لفحصها فنياً , كما سجل في وقت لاحق بلاغاً عن إطلاق نار على جهاز صراف آلي آخر من قبل مجهولين في ذات المحافظة .
وبالنظر إلى أهمية تلك البلاغات فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها و تشكيل فريق عمل على قدر عالي من الكفاءة ، و من خلال عمليات البحث والتحري المتخذة في جميع الاتجاهات فقد تكللت الجهود عن تحقيق الاشتباه في احد الأشخاص , وبضبطه و تضييق الخناق عليه و مواجهته بما توفر ضده من أدلة وقرائن , أقر بارتكاب تلك الحوادث برفقة ثلاثة أشخاص آخرين تم ضبطهم جميعا ( مواطنين في العقد الثالث من العمر ) و بسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم .
تم التحفظ على المتهمين و إشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم . والله الموفق ,,

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