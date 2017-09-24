 طرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير علفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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طرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير علفي

طرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير علفي
المناطق_واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن مناقصتها السادسة لهذا العام (2017م) لاستيراد كمية 540 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (نوفمبر- ديسمبر2017) موزعه على عدد 9 بواخر بواقع 6 بواخر لموانئ المملكة على البحر الاحمر و 3 بواخر لموانئ المملكة على الخليجي العربي .

وأوضح معالى محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس،أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المؤسسة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، حيث سبق وأن قامت المؤسسة بترسية كمية 6,1 ملايين طن شعير علفي هذا العام.

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