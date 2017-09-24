حساب شهير على موقع “تويتر” يكشف عدد المتورطين في “خلية التجسس القطرية”

كشف حساب شهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن حلقة جديدة من حلقات الخلية الاستخباراتية القطرية التي زرعتها في المملكة والتي تعرف بـ”خلية التجسس القطرية”.

وأعلن الحساب المعروف بـ”بن عويد”، أن السلطات الأمنية في المملكة أوقفت وكيل وزارة سابق ضمن خلية التجسس القطرية كان استغل منصبه في تمرير معلومات عن موظفين وشخصيات اعتبارية في المجتمع للنظام القطري.

وقال الحساب: “إنه وصل عدد الموقفين المتورطين ضمن خلية التجسس القطرية “44” عنصر حتى الآن، وعدد الاملاك والاموال المحجوزة داخل المملكة تقدر بـ”مليار و٥٠٠ مليون ريال”.

وكشف “بن عويد” عن اعتراف المتورطين بالخلية باتفاقهم مع “نظام الحمدين” وشخصيات في الاستخبارات القطرية والتركية وأعضاء في مجلس النواب الكويتي.

كما أكد الحساب أنه سينشر فيديوهات اعترافات لكبار “خلية التجسس القطرية” وسيكون كل شيء واضح امام العامة في المستقبل القريب.