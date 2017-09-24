نيابة عن الفيصل محافظ الطائف يرعى حفل التعليم بمناسبة اليوم الوطني ال87

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، رعى محافظ الطائف المكلف الاستاذ سعد بن مقبل الميموني مساء أمس حفل وزارة التعليم المركزي بمناسبة اليوم الوطني 87 تحت شعار “رؤية وطن” والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والمقام بجامعة الطائف بحضور وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف الجابري ووكيل الوزارة للمناهج والبرامج التربوية الدكتور راشد الغياض ووكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد ومدير عام التعليم بمحافظة الطائف محمد النفيعي وعدد من مديري إدارات التعليم والجامعات ومديري الإدارات الحكومية بالطائف و700 طالب من طلاب الطائف ، وبدء الحفل باستعراض كشفي شارك فيه قرابة 100 طالب كشاف ثم اطلع محافظ الطائف والحضور على الأركان المخصصة للإدارات التعليمية الفائزة بالمراكز الأولى في برنامج إجازتي2 على مستوى المملكة وتكريمها ، بعدها شهد الحفل الخطابي والذي أقيم بقاعة المحاضرات الكبرى للرجال وبقاعة المحاضرات الصغرى عبر الدائرة المغلقة للبنات ، حيث ألقى وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف الجابري كلمة الوزارة أكد فيها أن الوزارة أطلقت شعارها لهذا العام “رؤية وطن” بمناسبة انطلاق خطواتها التنفيذية للإسهام في تحقيق الرؤية المباركة للمملكة رؤية 2030 بمجموعة من المبادرات لإحداث تغيرات جذرية طموحة في مختلف المجالات التعليمية بدأً من المعلم والأنظمة والبيئة والمباني المدرسية وعمليات التعليم والتعلم سعياً للإحداث المتميز للمواطن الإيجابي البناء لوطنه والإنسانية في مستوى الريادة والمنافسة العالمية رافعاً لواء المجد والعز لوطنه وقيادته وشعبه ،وقال أن وزارة التعليم اذ تحتفل باليوم الوطني الـ 87 للمملكة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور مدراء الإدارات التعليمية لتؤكد أن استذكارها واستحضارها لنعم الله علينا في هذا البلاد المباركة في جميع المجالات ومجال التعليم على وجه الخصوص والنهضة التعليمية الشامخة في مدارسها وجامعاتها ورجالها وتقنياتها وأبناءها وبناتها بدعم غير محدود من حكومة رشيدة سديدة وبرعاية ومتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى. بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت “رؤية وطن” والذي شارك فيه نحو 150 طالب وطالبة من مدارس الطائف واشتمل على عدة لوحات فنية وما صاحبها من مشاهد فنية قدمها طلاب الطائف ونالت استحسان الحضور ، ثم كرم محافظ الطائف الجهات المشاركة ليختتم الحفل بالعرضة السعودية.