 مجلس محافظة الدرب يناقش وضع الإصحاح البيئي والطريق الرئيسي بالمحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مجلس محافظة الدرب يناقش وضع الإصحاح البيئي والطريق الرئيسي بالمحافظة

مجلس محافظة الدرب يناقش وضع الإصحاح البيئي والطريق الرئيسي بالمحافظة
المناطق - الدرب

عقد المجلس المحلي بمحافظة الدرب اجتماعه الرابع للسنة المالية 1438-1439 وذلك يوم امس الاربعاء برئاسة محافظ الدرب رئيس المجلس المحلي الاستاذ حسن ابو شرحه ، ومدراء الادارات وأعضاء المجلس وقد تناول الاجتماع عددا من المواضيع الهامة
ومنها ” الاصحاح البيئي بالمحافظه  وتم ايضا مناقشة المنظر العام للطريق الرئيسي” بالدرب وقد أفاد رئيس بلدية الدرب بأن العمل جاري فيما يتخلله من واجهات متهالكة لمجمعات ورش المركبات.

كما أفاد رئيس البلدية .. ايضا بأنه يجري ترسية الاستثمار الخاص بالمدينة الصناعية تمهيدا لبدء العمل بها ونقل كافة ورش السيارات بها . وتم اخذ التوصيات اللازمه التي تمت بالجلسه تمهيدا لمخاطبة جهات الاختصاص حيال المواضيع التي جرى مناقشتها.

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