باستخدام منظار الشعب الهوائية انقاذ حياة طفلة ابتلعت جسم غريب في نجران

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والاطفال بمنطقة نجران من انقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات حضرت إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني من ضيق في التنفس نتيجة ابتلاع جسم غريب اظهرته الفحوصات الإشعاعية عند مستوى مدخل الشعب الهوائية الرئيسي للرئة اليمنى.

وبعد تقييم الحالة من قبل استشاري الانف والاذن والحنجرة واستشاري التخدير تاكد ضرورة سرعة اجراء عملية لانقاذ حياة الطفلة وبحسب الاجراءات الطبية المتبعة تم ابلاغ والد الطفلة بضرورة استخراج هذا الجسم الغريب (حصى ) بالمنظار تجنباً لاي مضاعفات قد تعرض حياتها للخطر وتوضيح خطورة هذا النوع من العمليات مبدياً موافقته وتم ادخال الطفلة لغرفة العمليات واجراء منظار الشعب الهوائية تحت اشراف فريق طبي وتمريضي مؤهل تكللت ولله الحمد بالنجاح حيث عادة الطفلة لحالتها الطبيعية بعد إستخراج القطعة الحجرية وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة في اقسام التنويم.