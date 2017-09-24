مكتب التعليم جنوب يقيم ورشة عمل للمشرفات المستجدات للمكتب

ينهي مكتب التعليم جنوب بتعليم حائل (بنات) اليوم الخميس الموافق 8/1/1439هـ آخر أيام ورشة العمل التثقيفية للمشرفات المستجدات والذي بدء يوم الأربعاء لمدة يومين، وكانت بعنوان (تطوير المهارات القيادية الإشرافية ) وتحت إشراف وتنفيذ من مديرة مكتب تعليم جنوب الأستاذة هدى الرفاعي ورئيسة الشؤون التعليمية الأستاذة هدى الجهني، وقد أوضحت الرفاعي بأن الدورة تهدف إلى تطوير النمو المهني للمشرفات المستجدات، وقد تم تناول عدة جوانب كان من أبرزها (التعريف بمهام وأدوار المشرفة التربوية في ظل المنظومة الإشرافية – ماهية القيادة والمهارات القيادية – التعريف بالإشراف التربوي وأهدافه – وأهميته – وأنواعه – وأساليب وأنماط الإشراف الحديثة – والمشرفة التربوية الفعالة) كما تم تعريف المشرفات بمهارات المشرفة التربوية، واللوائح والأدلة التي لابد أن تلم بها المشرفة، وقد اختتمت الرفاعي بأنه سيعقد أيضًا ورش عمل في الأسابيع القادمة بإذن للمشرفات المستجدات وفق خطة التطوير المهني لهن سائلة الله لهن التوفيق والسداد