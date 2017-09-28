 جمعية أعمال تحصل على محفظة تمويل من بنك التنمية بمبلغ 4 ملايين لمشاريع الأسر المنتجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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جمعية أعمال تحصل على محفظة تمويل من بنك التنمية بمبلغ 4 ملايين لمشاريع الأسر المنتجة

جمعية أعمال تحصل على محفظة تمويل من بنك التنمية بمبلغ 4 ملايين لمشاريع الأسر المنتجة
المناطق ـ الرياض

وقع بنك التنمية الاجتماعية يوم أمس اتفاقية تعاون مشترك باعتماد محفظة تمويلية مع جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض (أعمال)، وذلك في المقر الرئيسي للبنك بمدينة الرياض.

و وقع الاتفاقية من جانب الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية “أعمال”، ومن جانب البنك مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة ، بحضور عدد من مسؤولي الجمعية والبنك  وقد خصص بنك التنمية الاجتماعية بموجب هذه الاتفاقية محفظة تمويلية بمقدار (4.000.000) ريال، وتسري لثلاثة أعوام.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من بنك التنمية الاجتماعية على دعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية بالمملكة، نظراً لخصوصية هذه المشاريع وطبيعتها التجارية وبيئة أصحابها الاجتماعية والاقتصادية وما يحتاجونه من خدمات دعم وتمويل ورعاية، بالإضافة إلى أن جمعية “أعمال لديها برامج تنموية، وتعد من التجارب المحلية القابلة للتطوير ولترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس في توفير فرص عمل ذاتية من خلال تقديم خدمات متعددة منها الإقراض متناهي الصغر والرعاية.

كما تأتي هذه الاتفاقية ليقين كلا الطرفين بأن التكامل والتعاون بين القطاعات العاملة في هذا المجال أصبح ضرورة ملحة للارتقاء بالمستوى التطبيقي في تقديم خدمات تنمية المشاريع متناهية الصغر وتوفير القنوات الاستثمارية المجدية لأبناء هذا الوطن لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الخاصة بهم وتعزيز الإنتاجية .

بدوره نوه المدير التنفيذي للجمعية الشيخ عبدالرزاق القشعمي بالدعم الذي يجده قطاع العمل الخيري والاجتماعي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ـ وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ وفقه الله ـ .

وقدم القشعمي  الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية “أعمال لما حضيت به الجمعية من دعم ورعاية سموه الذي يعد الداعم الأول لمشاريع الجمعية حتى وصلت لهذه المكانة الرفيعة في مجال العمل خيري والإنساني .

مؤكدا أن الاتفاقية الجديدة مع بنك التنمية ستصب في صالح تنمية مشاريع الأسر المنتجة في إطار توجه الجمعية وفق خططها الإستراتيجية لتلبية رغبات الكثير من الأسر للدخول في مشاريع تعود عليهم بالنفع والخير مقدما شكره لبنك التنمية على دوره الفاعل في الخدمة الاجتماعية الوطنية .

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