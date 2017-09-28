 سياحة حائل تطلع خبراء البنك الدولي بالعقبات التي تواجه تطوير وسط حائل التاريخي والأحياء القديمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سياحة حائل تطلع خبراء البنك الدولي بالعقبات التي تواجه تطوير وسط حائل التاريخي والأحياء القديمة

سياحة حائل تطلع خبراء البنك الدولي بالعقبات التي تواجه تطوير وسط حائل التاريخي والأحياء القديمة
المناطق - حائل

عقدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ورشة عمل لخبراء البنك الدولي مع المهندس ابراهيم ابو راس امين منطقة حائل بحضور المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل  للاطلاع على ما تم من دراسات سابقة في تطوير وسط حائل التاريخي والأحياء القديمة والصعوبات والعوائق التي أحالت دون تنفيذ هذه الخطط والدراسات، وما الحلول والتوصيات التي يرونها لترميم وتأهيل المواقع والمنازل التراثية والمحافظة عليها.
والتقى خبراء البنك الدولي بالأستاذ خالد العلي السيف  رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة لبحث امكانية تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار بوسط حائل وبحث خبراء البنك الدولي مع الاستاذ فؤاد الغصاب المدير التنفيذي بالهيئة العليا لتطوير منطقة حائل توجه الهيئة في تطوير وسط حائل التاريخي والاطلاع على الدراسات السابقة التي قامت بها الهيئة.
وقال المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان زيارة خبراء البنك الدولي لمنطقة حائل ياتي في إطار الدراسات التي يجريها البنك الدولي حاليا مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بمركز التراث العمراني الوطني عن مراكز المدن التاريخية بهدف تنميتها و الاستفادة من الخبرات و التجارب العالمية في هذا المجال.
واضاف المهندس المدني أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والبنك الدولي يسعيان  لدراسة المناطق التاريخية المتواجدة في أواسط المدن ومقارنتها بغيرها في الدول الأخرى المتقدمة لمراجعة الوضع وتطوير ما يمكن تطويره بما يتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة التاريخية.
وقال المهندس المدني ان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدأت مشروعا مع البنك الدولي لدراسة تشجيع الاستثمار في أواسط المدن التاريخية في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة بتشجيع الاستثمار في مواقع التراث الوطني والتخطيط لقطاعات اقتصادية جديدة.
ولفت مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل الى ان المشروع سيتناول مسح ميداني وحصر لجميع المنازل التراثية وتحليل الوضع الراهن لها ومعوقات الاستثمار في أواسط المدن التاريخية وأسباب عزوف الملاك الأصليين عن السكن أو الاستثمار فيها، وفي مرحلة لاحقة سيقوم فريق الخبراء المشترك بدراسة أساليب تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين عبر حزم متعددة من الحوافز.

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