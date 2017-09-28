المتحدث الإعلامي لشركات التأمين: شركات التأمين مستعدة لتطبيق الأمر السامي بالسماح بقيادة المرأة

بين المتحدث الإعلامي لشركات التأمين الأستاذ عادل العيسى، أن صدور الأمر السامي للسماح بقيادة المرأة، جاء ليؤكد تلبية القيادة الحكيمة لمتطلبات المجتمع وتعزيز الصورة الإيجابية للمرأة عبر تمكينها الحصول على الفرص التعليمية والوظيفية والإقتصادية، عبر تيهئة البيئة المناسبة لتعزيز مساهمتها بالمجتمع والتنمية المستدامة كشريك حقيقي، مما يدعم مشاركتها الفاعلة في مسيرة الوطن وفق رؤية 2030 التنموية.

مؤكدا استعداد شركات التأمين لتطبيق القرار ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفق النظام، لافتا بأن هذا القرار سوف يسهم في إنعاش سوق التأمين السعودي، عبر زيادة عدد المستفيدين ودخول شريحة جديدة للسوق.

وقال العيسى أن أنظمة التأمين لن تفرق بين الرجال والنساء، وتتعامل بشفافية في معاملات القطاعات التي تشرف عليها وتطبيق الأحكام النظامية ذات العلاقة انطلاقاً من مسؤوليات مؤسسة النقد النظامية في حماية كافة العملاء وأصحاب المصالح، وعملاء شركات التأمين من الأفراد بشكل خاص، داعيا شرائح المجتمع ( رجالا ونساء) إلى أهمية الوعي بأنظمة السلامة المرورية ، والوعي بحقوقهم في ظل النظام الجديد والاطلاع على محتوى التعليمات وفهمها.