د. الثويني مدير عام تعليم حائل: الأمر السامي … حفظ وصيانة و تعزيز لمكانة المرأة السعودية

أشاد الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم في منطقة حائل بمضامين الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضي بإعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور و الإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

وقال الدكتور يوسف الثويني يأتي القرار التاريخي للسماح للمرأة السعودية بالقيادة والبلاد تخطو بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خطوات حثيثة ومتسارعة نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية الثاقبة 2030 و إلتي تأتي المرأة السعودية محور رئيسي فيها و ذلك لتحقيق أدوار تنموية و تطويرية لهذا البلد الأشم المعطاء و لمواصلة رحلة النجاح والتميز إلتي تحققها المرأة السعودية في جميع المجالات من خلال تفوقها بمشاركاتها المميزة في العمل القيادي و حضورها الفعال بمجلس الشورى و نجاحاتها في المجالات العلمية والعملية على المستوى الوطني و الأقليمي والعالمي رغم التحديات الاجتماعية التي كانت تواجهها .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة حائل المرأة السعودية وضعت لها بصمات مميزة في مختلف المجالات سواء في التعليم العالي او التعليم العام او الطب أو القطاع الخاص وغيرها من المجالات، والأمر السامي الخاص بإعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة سيفتح الباب أمام المبدعات والمثقفات والمتميزات للمشاركة في النهضة والبناء والتنمية وتشجيعهن على الإنتاجية مع التمسك بثوابتهن الدينية و تقاليدهن الأصيلة وفق الضوابط الشرعية و الأنظمة التي تحفظ للمرأة السعودية حقوقها وتحميها كمكون رئيس من مكونات المجتمع السعودي الكريم.

و أكد الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل أن المرأة السعودية تجد رعاية واهتمام كبيرين من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأضاف” حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و أشادته بعمل المرأة ووصفه لعمل المرأة بالمهم جداً، وهي نصف المجتمع، ولا بد أن تكون فعالة ومنتجة، معتبرا أن قيادة المرأة ليست قضية دينية، بقدر ما لها علاقة بالمجتمع نفسه، يقبلها أو يرفضها ضمن إجابته على تساؤلات طُرحت عليه في المؤتمر الصحفي التاريخي الذي أعلن خلاله رؤية المملكة 2030 في أبريل الماضي بمدينة الرياض أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية. و اضاف الدكتور الثويني أن تأكيد سموه بقوله ” أن هذه مسألة لها علاقة بشكل كامل برغبة المجتمع السعودي، ولا نستطيع أن نفرض عليه شيئاً لا يريده، لكن المستقبل تحدث فيه متغيرات، ونتمنى دائماً أن تكون متغيرات إيجابية” كانت نظرة ثاقبة و استشرافية واستباقية تعبر عن نظرته الثاقبة و الطموحة لاحتياجات الوطن والمجتمع .

و أعتبر الدكتور الثويني أن قرار السماح للمرأة بالقيادة سينعكس بشكل إيجابي في خفض إنفاق الأسرة الشهري و التخلص من التبعات و النفقات المالية في خدمات التوصيل وتوفير هذه المبالغ عن كاهل الاسرة و إستثمارها بإحتياجات ذات اهمية و بالتالي خفض اعداد العمالة الوافدة للبلاد وانعكاس ذلك بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني متوقعا ظهور نتائجه بشكل سريع بعد التطبيق الفعلي.

و أوضح الدكتور يوسف الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل أن الأمر السامي ستظهر إيجابياته من أول يوم فعلي للتطبيق وستستفيد منه عشرات الآلاف من المعلمات في المناطق والمحافظات والمدن السعودية واصفا المعلمة السعودية بأنها المستفيد الأكبر من الأمر السامي الكريم كون القطاع التعليمي يعتبر الأكبر على مستوى الوزارات والإدارات الخدمية.

لافتا إلى أن الأمر السامي الكريم سيعطي المعلمة السعودية الخصوصية التي تنشدها في تنقلاتها و إنجاز اعمالها واحتياجاتها بعيدا عن مرافقة سائق اجنبي غريب عنها”.

وختم الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم في منطقة حائل حديثه قائلا “اسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و عضيده ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لما فيه خير البلاد ومصالح العباد.