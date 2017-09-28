تعليم حفر الباطن ينظم حفل الأهالي باليوم الوطني 87 بالملاعب المجمعة

نظمت إدارة التعليم في حفر الباطن في الملاعب المجمعة بالمحافظة مساء أمس الأربعاء 1439/1/7 ، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – برعاية كريمة من سمو أمير الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز وبحضور سعادة محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان، وعدد من مديري الدوائر الأمنية والحكومية ومسؤولي التعليم في المحافظة، تحت عنوان « أحبك يا وطني ».

و بدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي ثم انطلق الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم تلاه كلمة سعادة المحافظة رفع من خلالها باسم راعي الحفل سمو أمير المنطقة الشرقية التهنئة الصادقة للقيادة الحكيمة وإلى الشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني الـ 87، مشيراً إلى القفزات النوعية التي يعيشها الوطن والتطور الكبير والنهضة التنموية الشاملة، مشيداً بحسن تنظيم الحفل من قبل اللجان العاملة تحت إشراف ومتابعة مدير التعليم بالمحافظة الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي سائلا المولى العزيز أن يديم على مملكتنا الغالية أمنها واستقرارها والمزيد من التقدم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .

وتم خلال الحفل مسيرة طلابية تشدوا بحب الوطن وتقديم ملحمة وطنية مهداة لرجال الأمن شدا بها الطالب نهيان بن عبيد الشمري من متوسطة الحديبية وبمشاركة طلاب ابتدائية الملك عبد الله ، وأناشيد وطنية وسط تفاعل وأهازيج من المشاركين في الاحتفاء، إضافة إلى قصيدة وطنيةعنوانها ( درب الغلا يا وطني ) طرزها للحضور الأستاذ عبد الله بن شافي العنزي رائد النشاط بثانوية الإمام عبد الرحمن الفيصل ولوحة إنشادية بولي العهد من كلمات الشاعر خالد آداء الطالب عبد الرحمن بن زويد العنزي من ثانوية تربية الأجيال والطالب يوسف سليم المطيري من ثانوية منار السبيل بمشاركة طلاب متوسطة الحديبية ، وترنيمة طلابية وطنية بعنوان ( يوم الوطن ) من كلمات الأستاذ عبد اللطيف الحمياني شدا بها المنشد الأستاذ أحمد القرعاوي مع طلاب متوسطة الحديبية ومتوسطة الملك عبد العزيز وإبتدائية الملك عبد الله وثانوية الأمير محمد بن فهد .

واختتم الحفل الخطابي بتكريم شركاء التعليم من الداعمين ورعاة الحفل ليسدل الستار على العرضة السعودية بمشاركة سعادة المحافظ وأعيان المحافظة

يذكر أن الحفل الخطابي قدم فقراته طلاب متوسطة وثانويتي المحافظة الأهلية بإشراف ومتابعة من رئيس قسم النشاط الطلابي فهد الشمري، وتنفيذ شعبة النشاط الثقافي في الإدارة بقيادة الأستاذ فهد بن سعود السياري ومشاركة اللجان العاملة .

وكانت مدارس حفر الباطن اكتست على مدى أسبوع كامل باللون الأخضر احتفاءً بيوم الوطن؛ حيث تسابقت المدارس عبر طلابها وطاقمها التعليمي والإداري لإظهار احتفائهم باليوم الوطني الـ 87 وتعزيز اللحمة الوطنية، وامتزجت خلاله مظاهر الاعتزاز بالوطن وبقيادته الرشيدة، والدعوات الصادقة الخالصة للجنود المرابطين، وشكلت لوحة فنية مدادها المحبة الصادقة من الجميع للمملكة العربية السعودية.

وقد ثمن سعادة مدير التعليم الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي لقسم النشاط الطلابي الجهود المبذولة والأداء المتميز لبرنامج الإحتفاء باليوم الوطني وعلى رأسهم الأستاذ فهد بن زايد الشمري رئيس قسم النشاط الطلابي والأستاذ فهد بن سعود السياري رئيس شعبة النشاط الثقافي ولجميع رؤساء وأعضاء اللجان العاملة على التألق كل عام بحفل الوطن داعيا الله عز وجل أن يديم على وطننا الغالي الخير والعز والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة